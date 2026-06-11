新ビジュアル 9月11日に日本公開されるクリストファー・ノーラン監督の最新超大作「オデュッセイア」の新ビジュアルと場面写真が公開。あわせて、ムビチケ前売券の発売も決定した。配給はビターズ・エンド ユニバーサル映画。 古代ギリシャの詩人ホメロスによる叙事詩「オデュッセイア」をもとにしたアクション超大作。最新のIMAX技術を用い世界各地で撮影され、長編映画史上初めて全編IMAXで撮影