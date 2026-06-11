タレントのホラン千秋が１１日、都内で「ＳＵＵＭＯＡＷＡＲＤ２０２６」にゲストプレゼンターとして出席した。５歳からモデルとして活動。家選びのポイントを聞かれると「大学卒業したくらいに週刊誌に追われるんじゃないかと思って、入口、出口があればあるほどいいと思っていた」と照れ笑い。実際は「大して追われなかった」と明かし、現在は自室の快適さはもちろん共用部分や近隣住民も意識しているという。昨年３月