ラグビー・リーグワン１部の神戸は１１日、神戸市役所を表敬訪問し、久元喜造市長らに創設５季目でのリーグ初優勝、前身のトップリーグを含めると７季ぶりの日本一を報告した。この日は中森慶太郎ラグビーセンター担当役員、デイブ・レニーヘッドコーチ（ＨＣ）、共同主将のロック、ブロディ・レタリックとＳＯ李承信らが優勝トロフィーとともに庁舎入りした。職員らに拍手で出迎えられた神戸市出身の李は「月曜に（東京から新