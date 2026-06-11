11日午前、米沢市の車両整備工場で除雪車が焼ける火事があり、男性作業員がやけどをしました。11日午前11時半ごろ、米沢市中田町の斎電工業所で、作業員が整備中の除雪車の後ろから炎と爆発音が出たことに気づき、ほかの作業員を通じて119番通報しました。火はおよそ30分後に消し止められましたが、除雪車の一部が焼けました。この火事で、整備を担当していた40代の男性作業員が、顔や首にやけどをして病院に搬送されました。搬送