元ラグビー日本代表ＳＨ福田健太とフリーアナウンサーの臼井佑奈が１１日に結婚を発表した。福田はインスタグラムに「結婚しました！明るく幸せな家庭を築いていきます。Ｍｒ．＆Ｍｒｓ．Ｆｕｋｕｄａ」と報告。ユニホーム姿で見つめ合う様子やタキシードとウェディングドレス姿の２ショットを披露した。臼井も自身のインスタグラムにて「ＷｅｇｏｔＭＡＲＲＩＥＤ 少し前に結婚しました」と伝えている。