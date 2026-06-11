◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第１日（１１日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）１４歳の韓国のアマチュアで、日本ツアー初出場の金瑞娥（キム・ソア）が９バーディー、ボギーなしの９アンダー６３をマークし、単独首位発進を決めた。「今日はパッティングがすごく良かった。９アンダーは自分でも予想していなかったスコアなのでよくできたと思う」と笑顔で振り返った。１４歳１５０日