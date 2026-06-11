ボクシングのライト級で日本人初の世界王者になり、タレントとしても活躍したガッツ石松さん（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）が、２日に肺炎のため都内の病院で死去した。７６歳だった。親交のあったタレント・はなわが１１日、自身のＸで追悼のコメントを寄せた。はなわは「ガッツ石松さんの訃報を受けて、今はまだ信じられない気持ちでいっぱいです」と胸中を吐露。「僕にとってガッツさんは、芸能界のお父さんのような存