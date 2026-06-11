ピーマン大量消費！簡単副菜レシピ 安いからとたくさんピーマンを買ったものの、消費が追いつかず冷蔵庫の中でシナシナにしてしまった経験のある方はいませんか？そんな時は、ピーマンを大量においしく消費できるレシピを覚えておくと便利です。今回はパパっと作れるピーマンの簡単なおかずをご紹介します。 ピーマンだけでも、食材プラスでもおいしい ピーマンだけをご飯に合う味付けに調理したおかずのほか、しらすやじゃこと