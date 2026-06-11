日本ハムの細野晴希投手が１１日、先発する１２日の中日戦（エスコン）へ向け同所で最終調整。今季２勝目への意気込みを語った。今季は初登板だった３月３１日の本拠地開幕戦（対ロッテ）でノーヒットノーランを達成。最高のスタートを切ったが、それ以降は勝ち星に恵まれず「（白星が欲しい気持ちは）もちろんあります。それもあって、どんどんいいパフォーマンスをしなきゃ、みたいになってたのもあるかもしれないですね」と