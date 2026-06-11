■これまでのあらすじ妊娠中の妻は無神経な義父を迷惑に感じていたが、義母からの電話で義父が嫁からお手伝いを頼まれていると言っていることを知る。そんななか、無事に出産の日を迎えたものの、義父に「女としての賞味期限が切れる前に産めてよかったな」と言われ…。「女としての賞味期限が切れる前に産めてよかったな」そう言ったときの義父の顔と声が頭から離れませんでした。命がけで出産した直後の私に向かって、どうしてそ