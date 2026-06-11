ドラマ「北の国から」でガッツ石松さんと共演した俳優の岩城滉一（75）がスポニチの取材に応じ、故人をしのんだ。「実際は（ガッツさんが）1つ年上なんですけど、ドラマの中では同い年という設定だったので、撮影の合間でもみんな一緒に和気あいあいと楽しかった日々を思い出します」と当時を回想。「ドラマの中で、本当にボクシングの試合をするシーンがあって、その時には僕のセコンドに付いてくれて“ガードを下げるなよ