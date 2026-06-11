モデル・俳優の佐々木希（38）が10日、自身のインスタグラムを更新。デビュー20周年を記念し10年ぶりに発売したカレンダー『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（ワニブックス刊／発売中）の撮影オフショットを一挙公開した。【写真たくさん】「たまらん」素肌をのぞかせ布団から顔をのぞかせる佐々木希など、撮影オフショット投稿では「カレンダーオフショット」と、素肌をのぞかせベッドの布団から顔を出した