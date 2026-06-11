きょう未明、神奈川県相模原市の河川敷で、高校3年の女子生徒（17）が見つかり死亡した事件で、警察は先ほど、女子生徒の知人である19歳の男を殺人の疑いで逮捕したことがわかりました。捜査関係者によりますと、きょう午前2時ごろ、相模原市・南区下溝の河川敷で女性が倒れているのが見つかりました。倒れていたのは、座間市に住む17歳の高校3年の女子生徒で、河川敷の橋の下で見つかり、病院に運ばれましたが死亡しました。警察