◇女子ゴルフツアー宮里藍サントリー・レディース第1日（2026年6月11日兵庫県六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）14歳のアマチュア、ソア・キム（韓国）が9バーディー、ボギーなしの63をマークし、単独首位で発進した。前週海外メジャー全米女子オープンで14位に入ったツアー4勝の桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が8バーディー、ボギーなしの64で回り、1打差の2位につけた。前週ヨネックス・レディースで2位に入ったル