家庭内の秘密がご近所に広がっていく恐怖…。妻の軽い一言が、家族の平穏を奪っていく様子がうかがえます。デリケートな夫婦事情まで知られてしまい、もう後戻りはできない状態に…！？>>【まんが】家庭内の秘密がご近所にバレバレだった(ウーマンエキサイト編集部)