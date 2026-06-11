俳優の渡辺謙さんが、自身のX（旧Twitter）を更新。６月２日に肺炎のため都内病院にて７６歳で亡くなったガッツ石松さんの訃報を受け、想いを綴りました。【写真を見る】【 ガッツ石松さん 死去 】渡辺謙さんが追悼「不思議なガッツさんの笑顔に励まされて」「あったかい方でした」渡辺さんは、「#ガッツ石松さんが鬼籍に入られました」と書き出し、ガッツ石松さんとのエピソードを記しました。 「思えば朝ドラはね駒のクラ