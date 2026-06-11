中東情勢悪化などによる物価高が続く中、新品の商品が格安で購入できる、いわゆる“オフプライスストア”への注目度が高まっています。店頭のポスターに大きく書かれていたのは、「毎日がセール価格」「新品なのにMAX90％OFF！」との売り文句。取材班が訪れたのは、東京・武蔵野市の「吉祥寺マルイ」内に店を構える「LOCUST」。店内に並ぶ商品は、すべて「新品」なのにもかかわらず、最大90％オフの大特価で販売されています。夫へ