カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。今回は2026年6月11日時点で発表されている、6月12日以降に開催の「お客様感謝セール」と「オープンセール」の情報をまとめました。岩手、東京、福岡...「お客様感謝セール」と「アルオープンセール」は同様の割引が適用されます。オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。オリジナ