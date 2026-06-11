卓越した専門技術や知識を持つ「技能指導官」に新たに9人の警察官が選ばれました。秋田県警の職員でわずか0.9％しかいない技能指導官。現場のスペシャリストとして後進の育成にあたります。11日は、新たに技能指導官になった9人の警察官に県警察本部の小林稔本部長から指定書が手渡されました。15年以上の実務経験があり、卓越した専門技術や知識を持つ警察職員だけが選ばれる技能指導官。通信指令や交通事故の捜査などそれぞれの