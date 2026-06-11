大館市の児童が、地元特産の「とんぶり」に加工される、ホウキギの苗植えを体験しました。秋には収穫や販売も体験することになっています。ホウキギの苗植えを体験したのは、大館市比内町の東館小学校の全校児童35人です。地元の特産の「とんぶり」について理解を深めることが目的で、2013年に始まりました。「とんぶり」に加工されるのがホウキギの実です。30センチほどの長さの苗を、約10アールの畑に手作業で植えました。