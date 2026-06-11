今年も迫力あふれる稽古が始まり、土俵は熱気に包まれました。北秋田市出身、大相撲の押尾川親方が自身の部屋の合宿を大潟村でスタートさせ、3人の県出身力士も稽古に励みました。廣田裕司アナウンサー「鬢付け油のかおりも届くほどの近さで迫力ある稽古を見られるということもありまして、初日から多くの人が訪れています」3年連続となる大相撲・押尾川部屋の大潟村での合宿。見学の高齢女性と職員「たけかぜ。たけか