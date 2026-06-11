6月11日、横浜ビー・コルセアーズは兪龍海との2026－27シーズンの選手契約の締結を発表し、加えて同選手が2026－27シーズンにおいて三遠ネオフェニックスへ期限付き移籍することを報じた。 24歳の兪は神奈川県出身で、197センチ100キロのスモールフォワード。2020－21シーズンにアマチュア選手として三遠へ加入すると、2023－24シーズンから2年