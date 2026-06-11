6月10日、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）の第1次強化合宿が公開され、参加している黒川虎徹がメディアの取材に応じた。 アルティーリ千葉でプレーする黒川は、プロ1年目から台頭しクラブのB1昇格に貢献すると、B1初挑戦となった今シーズンは、試合を重ねるごとに存在感を高め、1試合平均11.3得点、4.9アシスト、3ポイント成功率38.2パーセントを記録。さらなる飛躍を