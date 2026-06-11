2026年6月。SHINeeは日本デビュー15周年の節目に、 これまでの歴史を“反転（INVERT）”させるような、新しい扉を開く姿を見せた。その空間は、懐かしさでも、祝祭だけでもない“これから始まる物語の第一章”としての未来を期待させ、希望に満ち溢れていた。 （関連：【写真】SHINee、日本デビュー15周年！埼玉・ベルーナドームで見せた大迫力のステージ） 6月5日、7日の2日間、埼玉・ベル