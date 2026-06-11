GLIM SPANKYが2016年にリリースした「怒りをくれよ」が、本日6月11日から世界独占配信となる鈴鹿央士主演のNetflixシリーズ『喧嘩独学』のエンディング曲に決定した。 （関連：GLIM SPANKY、さらなる飛躍への幕開けメジャーデビュー10周年記念ライブで確かめた成長の道程） 本日メジャーデビュー12周年を迎えたGLIM SPANKY。同作品は、「LINEマンガ』発の同名ウェブトゥーンが