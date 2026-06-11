声優・小倉唯の最新写真集が、9月18日に発売される。あわせて6月10日には先行イメージカットが発表され、予約受付が始まった。 【写真】小倉唯の最新写真集、先行カットを見る 小倉は『ウマ娘 プリティーダービー』のマンハッタンカフェ、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』の花里みのりなどを演じる声優。三十代最初の写真集となる本作の撮影地は、二十歳で発売した