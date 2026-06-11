かつて新潟アルビレックスBBや松下電気で活躍し、日本のファンに親しまれたグレッグ・ストルト氏。現在はAsian University Basketbal League（AUBL）のシニアバイスプレジデントを務める彼が創設に関わった、アジア屈指の名門大学が参加する国際大会「AUBL」の目指すものとは。アジアのバスケ界をレベルアップさせようとするストルト氏の情熱とビジョンに迫る。 インタビュー・文＝峯嵜俊太郎（バスケットボール