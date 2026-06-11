さまぁ～ずの単独ライブ『さまぁ～ずライブ15』のBlu-ray＆DVDが、12月2日に発売されることが決定した。 参考：さまぁ～ず2年ぶりの単独ライブ『さまぁ～ずライブ15』PIA LIVE STREAMにて配信へ 2年ぶりの開催となるさまぁ～ずの単独ライブ『さまぁ～ずライブ15』は、6月11日に池袋・東京芸術劇場プレイハウスにて公演がスタートし、6月17日まで全7公演が行われる。 ライブ初