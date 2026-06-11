横山裕が表紙、モナキが裏表紙を飾る『週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166』が6月18日（木）に発売される。 【写真】裏表紙と巻末特集にはモナキが本誌初登場 横山裕がソロで同誌の表紙を飾るのは1年ぶり。7月1日スタートのドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（カンテレ・フジテレビ系）で主演を務めることから、巻頭特集では本作の世界観にちなんだ撮り下ろしグラビアで登