■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０６月１１日１６０円５０～５１銭（△０．１２） ０６月１０日１６０円３８～４０銭（△０．１９） ０６月０９日１６０円１９～２０銭（▼０．０３） ０６月０８日１６０円２２～２３銭（△０．２８） ０６月０５日１５９円９４&#