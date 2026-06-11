6月9日にABEMAで配信された『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』#6のテーマは、「【闇に葬られた真相】世紀の怪事件SP」。都市伝説ファンの大好物である「未解決事件」だ。 （関連：【画像あり】西野七瀬が公開した、風もないのにユラユラと揺れる奇妙なカーテン） 番組冒頭、ナオキマンから話を振られたラランド・サーヤが「ちょうどね、『地獄に堕ちるわよ』（Netflix）を観て、未解決にすること