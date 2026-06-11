日銀が１１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１６０円５０～５１銭と前日に比べ１２銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円２９～３３銭と同横ばいだった。対ドルでは１ユーロ＝１．１５４４～４６ドルと同０．０００９ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS