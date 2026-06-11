ジュビロ磐田のGK川島永嗣が６月10日、自身のインスタグラムを更新。苦しいシーズンとなった今季を振り返った。今季の磐田は厳しい戦いを強いられた。J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST-Bグループ）では開幕から８試合で６敗を喫するなど波に乗れず、10チーム中８位でフィニッシュ。プレーオフラウンドでも２試合連続でPK戦の末に敗れ、最終順位は40クラブ中32位に終わった。シーズンを終え、43歳の元日本代