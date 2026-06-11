【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NCT 127、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHERら豪華アーティストが出演する韓国の音楽祭『SBS 歌謡大典』。2023～2024年開催の3回分が、MUSIC ON! TV（エムオン！）で日本語字幕入りで6月より3ヵ月連続放送されることが決定した。 ■2023～2024年開催の3公演をオンエア エムオン!では、韓国の地上波放送局SBSで、2023～2024年に開催された『SBS 歌謡大典』の