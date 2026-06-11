日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の4万6995枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 46995( 46995) ABNクリアリン証券 31876( 31876) SBI証券 55260( 24202) 松井証券