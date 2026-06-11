カブスの今永昇太投手は10日（日本時間11日）、敵地クアーズフィールドでのロッキーズ戦に先発。5回2安打無失点2四球7奪三振の好投を見せた。チームはサヨナラ負けを喫したため、今季34勝34敗でついに5割。開幕直後の快進撃から一転、およそ1カ月で貯金15を全て吐き出してしまった。 ■カウンセル監督「この投球を自信に繋げてほしい」 今永は初回、安打と四球で走者を背負うも無失点の立ち上がり。2