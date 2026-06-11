InstagramやYouTubeショートで、最近頻繁に流れてくる海外のレシピ動画。それは、ライスペーパーでフルーツとヨーグルトを包み込み、冷やして食べるというものです。見た目は日本の「フルーツ大福」そのものですが、材料を見る限りはかなり低カロリーで健康的。海外の投稿でも「healthy（ヘルシー）」「mochi（モチ）」といったワードが並び、俄然気になったため実際に作ってみることにしました。【その他の画像・さらに詳しい