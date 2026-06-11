台湾のネット調査サイト「DailyView網路温度計」が9日、「2026スシローで必ず食べたいお薦めトップ10」と記し、台湾でも人気の回転ずしチェーン、スシローが提供する10品（ネタ）をランキング形式で紹介した。このランキングは2025年5月8日から26年5月7日まで、人工知能（AI）を使用したセマンティック分析ツール・KEYPOビッグデータエンジンが各種SNSやニュースメディア、掲示板やブログなどのウェブサイトの中国語テキストを分析