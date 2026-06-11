四川省の稲城天文テクノロジー館が一般公開された。それと同時に、タイムカプセル募集イベントも始まり、四川省で時空を超える文明のリレーが始まろうとしている。稲城県天文テクノロジー館の職員は「当館には『天人合一タイムカプセル』という代表的な所蔵品がある。それは、現時点で中国で最初の本当の意味でのタイムカプセルと言うことができる。今後1年かけて、今の最先端のテクノロジー成果や人類の文明情報などを含むデータ