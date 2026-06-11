総合空調機器メーカーのボッシュホームコンフォートジャパン（東京都港区）は2026年6月2日、20代〜60代の男女500人を対象とした「梅雨の時期のエアコン掃除と半晦日に関する調査」の結果を発表した。梅雨の時期にエアコンのニオイ・カビ対策をしない理由は日立ルームエアコン「白くまくん」を開発・製造するボッシュホームコンフォートジャパンは今回、梅雨のシーズンを前に、梅雨時の生活課題やエアコンのニオイ・カビ対策の実態