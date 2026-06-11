お笑いタレントのはなわさん（49）が11日、肺炎のため2日に76歳で死去したガッツ石松さんを自身の公式SNSで追悼しました。はなわさんは、バラエティー番組でガッツ石松さんの逸話をギターに乗せて歌うネタを披露。2004年には『伝説の男〜ビバ・ガッツ〜』としてCDがリリースされ話題となりました。■はなわさんのコメント全文ガッツ石松さんの訃報を受けて、今はまだ信じられない気持ちでいっぱいです。僕にとってガッツさんは、芸