気象庁11日発表 北日本～東日本落雷・竜巻・ひょうにも注意 北日本から東日本では、12日（金）は落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。 【画像を見る】11日(木)～13日(金)の北日本・東日本の「発雷確率」 12日（金）は、上空約5500メートルに、北日本では氷点下18度以下、東日本では氷点下15度以下の、この時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。また、湿った空気や日