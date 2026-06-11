兵庫県の斎藤知事の給与を減額する条例の改正案。可決する見込みから一転、四度目の「継続審議」となりました。 兵庫県・斎藤元彦知事の給与を3か月間、5割減額する条例の改正案。 知事のパワハラなどの疑惑を告発した元県民局長の私的情報が漏えいした問題で、「組織の長としての管理責任をとる」として知事みずからが提出したものです。 2025年の6月議会で提出され丸1年が経ちましたが、いまだ採決には至らず「継続審議」のま