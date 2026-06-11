「楽天−巨人」（１１日、楽天モバイル最強パーク）歌手の田原俊彦（６５）が試合前、始球式を務めた。田原は背番号「１０４」のユニホームに、スラリと足の長い白パンツ姿でマウンドへ。豪快なワインドアップからノーバウンド投球を披露すると、クルリと切れ味鋭くターン。右人さし指を天に突き上げ、右足もピンッと伸ばしたハイキックも披露した。その後、田原は白ジャケットに着替え、試合前の国歌を独唱。美声を響かせ