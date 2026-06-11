ことし4月から6月の企業の景況感を示す指数は、4期ぶりにマイナスとなりました。中東情勢の影響による原材料価格の上昇などが要因です。【映像】業種ごとの「景況感指数」財務省などが3カ月ごとに行っている法人企業景気予測調査によりますと、4月から6月の景況感を示す指数は大企業の全産業でマイナス0.5となり、4期ぶりのマイナスでした。特に、製造業はマイナス1.8でした。中東情勢の影響による原材料価格の上昇で、自動