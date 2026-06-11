福岡市消防局で係長だった60代男性が2023年、前夜の飲酒が原因の酒気帯び運転容疑での摘発を理由に懲戒免職処分となったのは不当だとして、処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は11日、請求を認めた一審福岡地裁判決を取り消し、請求を棄却した。市職員が飲酒運転で起こした06年の3児死亡事故後、原則免職としてきた事情を認めた。市の指針は酒気帯び運転は免職とし、特段の事情があれば停職と定める。岡田健裁