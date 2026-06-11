文部科学省は11日、小学6年と中学3年を対象にして4、5月に実施した全国学力テストの全国平均正答率を7月16日に公表すると明らかにした。全体の結果分析は8月3日に、都道府県・政令指定都市別の結果分析は9月以降に公表する。本年度のテストは小6が国語と算数の2教科、中3は国語と数学に英語を加えた3教科。英語のみデジタル端末を使ったオンライン方式だった。国数の正答率は従来通りに数値を公表。英語は生徒ごとに出題が異