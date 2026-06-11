【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】はじめまして！つい先日、ABCテレビのPR部に異動してきたK下です。初対面の人、初めて使うデスク、そして初仕事！失敗もしながら、ドキドキの毎日を過ごしている真っ最中です。いくつになってもこの“転校生”な感じ、慣れないものですね。そんな私が最初にPRを担当することになった番組が『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』です！STARTO ENTERTAINMENT社の関西ジュニアが4