高市総理大臣は次世代半導体の量産を目指す「ラピダス」の小池社長らと面会し、半導体分野で同志国との連携を官民一体で進めることを確認しました。【映像】高市総理、「ラピダス」社長らとの面会の様子高市総理大臣「これから世界的に需要が増えていくと思いますので、同志国を中心にイギリス・イタリアのみならず、他の国々に対してもしっかり私自身もPRしてきたいなと思っております」高市総理は来週、フランスで行われるG7