◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第2代表決定トーナメント3回戦三菱重工East5―4ENEOS（2026年6月11日横浜）4年連続の都市対抗出場を狙う三菱重工Eastが9回逆転サヨナラ勝ちで、あす12日の第2代表決定戦へ進出した。1点差に迫った9回無死三塁から、途中出場の対馬和樹捕手（34）が同点の中越え二塁打。なおも2死三塁から代打・八戸勝登外野手（32）が右前へサヨナラ打を放った。「三振だけはダメだと。後ろのバッター